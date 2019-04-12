إطلاق «بن غاطي جيت واي» خلال «سيتي سكيب أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بن غاطي للتطوير»، عن إطلاق مشروع «بن غاطي جيت واي» السكني خلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2019» الذي يمتد من 16 إلى 18 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يقع مشروع «بن غاطي جيت واي» في منطقة «الجداف» ويمتد على مساحة بناء تعادل 300000 قدم مربعة، وهو برج سكني يتكون من 14 طابقاً ويضم 181 وحدة، بما في ذلك 139 شقة بغرفة نوم واحدة و42 شقة بغرفتي نوم. وقال محمد بن غاطي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في «بن غاطي القابضة»:

«تعمل «بن غاطي للتطوير» في إطار التزامها الراسخ بتطوير عقارات مميزة وتصميمات معمارية رائدة ومواد ذات مستوى عالمي ووسائل راحة لا تضاهى. ويأتي مشروع «بن غاطي جيت واي» ليوفر طيفاً واسعاً من الشقق مختلفة المساحات لتلبية احتياجات منطقة «الجداف».