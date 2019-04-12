«سيملس» يطلق 50 برنامجاً ومشروعاً لدعم التحوّل الرقمي عربياً

المصدر: دبي - وام

كشف مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس" عن إطلاقه خمسين برنامجاً ومشروعاً ريادياً لدعم التحوّل الرقمي في الدول العربية، تمثل مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، داعياً جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص للاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها نظراً لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة على المجتمعات العربية.

وأوصى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي، في ختام فعالياته التي احتضنتها دبي في مركز التجارة العالمي برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، بضرورة توجيه الجهود لدعم تأطير ومأسسة العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات.

والتركيز على مُخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي قامت جامعة الدول العربية بإصدارها من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وذلك لتأطير السياسات ذات الصلة وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الدولية للبرامج والمشاريع السيادية لكل دولة.

ودعت التوصيات، التي تلاها معالي السفير محمد محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية، إلى تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي والتي تم إنجازها بمساندة ودعم وصياغة ومراجعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفارد الأمريكية ولجنة مكوّنة من الخبراء الدوليين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، عوضا عن صرف الأموال واستثمارات التمويل في إعداد رؤى استراتيجية غير متكاملة وغير شاملة.

من جانب آخر، حصدت «دو» جائزة «أفضل مبادرة في مجال بلوك تشين» في حفل توزيع جوائز «سيمليس 2019»، الذي أقيم أخيراً في فندق أرماني بدبي. ونالت الشركة هذا التكريم نظير نجاحها في تطوير أول منصة للبلوك تشين كخدمة (BPaaS) في الإمارات والهادفة إلى تقديم الدعم لاستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021.

وكانت «دو» قد أطلقت في أكتوبر من العام الماضي منصتها «بلوك تشين كخدمة» بالتعاون مع شركة «كونسينسيس» العالمية بهدف تحسين جودة حياة سكان الإمارات ومرونة عمليات الجهات الحكومية وتعزيز الخدمات المقدمة للمتعاملين. إضافة إلى ذلك، تمثل منصة دو الرائدة ركيزة أساسية للخطط المستقبلية الهادفة إلى نشر هذه التقنية عبر كافة القطاعات في الدولة والاستفادة من مستويات الأمان والكفاءة العالية التي توفرها.

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة في حفل جوائز«سيمليس 2019».

والتي تمثل دليلاً على جهودنا المبذولة للمساهمة في تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس. وفي الواقع تساهم تكنولوجيا بلوك تشين بمعالجة العديد من التحديات في مستقبل المدينة الذكية، حيث تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة عمليات التوثيق وإدارة الهوية والمدفوعات الرقمية.

منصة

أطلقت شركة «إف إس إس» نظاماً جديداً للردود الصوتية التفاعلية يتألف من منصة مصرفية صوتية آنية تقدم للعملاء ميزة إجراء العمليات المصرفية بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والتفاعل الشخصي. وتهدف الشركة من إطلاق النظام الجديد إلى الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية الرقمية.