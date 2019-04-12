16.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع أكثر من 16.22 مليار درهم.

وشهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 548 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم، منها 73 مبايعة للأراضي بقيمة 622 مليون درهم و475 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 569 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم في منطقة مرسى دبي ومبايعة بقيمة 64 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم والثالثة وادي الصفا 7 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

مبايعات شقق وفلل

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة تتجاوز 15 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 14.8 مليار درهم و104 رهونات فلل وشقق بقيمة 231 مليون درهم كان أهمها بمنطقة سيح الدحل بقيمة 14 مليار درهم ورهن في منطقة ند حصة بقيمة 428 مليون درهم.