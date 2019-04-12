غرفة دبي تفتتح مكتبين تمثيليين بالمكسيك و«شنزن» الصينية في 2019

المصدر: بنما - البيان

قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الغرفة تعتزم افتتاح مكتبين تمثيلين جديدين لها في الخارج خلال العام الجاري مضيفاً أن المكتب الأول سيكون في مدينة شنزن الصينية والثاني في المكسيك. وأوضح أن عزم الغرفة افتتاح رابع مكاتبها التمثيلية في الأسواق اللاتينية يأتي في إطار الجهود لتعزيز التواجد في أمريكا اللاتينية.

مشيراً إلى أن المكاتب الخارجية للغرفة يقدر عددها حالياً بنحو 10 مكاتب ومن المقرر زيادتها إلى 20 مكتباً في الفترة القادمة مع التزام الغرفة بتعزيز وجودها في البلدان التي توفر فرصاً للنمو والتوسع لمجتمع الأعمال في دبي.

وأشار حمد بوعميم إلى أن المكاتب الخارجية نجحت طوال الفترة الماضية في تحقيق أهدافها المرجوة والمتمثلة في التعريف بالفرص الاستثمارية ومساعدة الشركات العاملة في الدولة على التوسع في الخارج وأيضاً دعم الشركات في تلك الدول على التوسع بأسواق المنطقة عبر بوابة دبي وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأضاف مدير عام غرفة دبي أن منتدى الأعمال لدول أمريكا اللاتينية في نسخته الثالثة يسهم بشكل كبير في إيجاد منصة لتعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين الشركات في الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي في وقت شهد فيه التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة العديد من المؤشرات الإيجابية.

وذكر حمد بوعميم أن الغرفة تهدف من خلال المنتدى التعريف بالمزايا الإيجابية التي توفرها دبي بالنسبة للشركات من أمريكا اللاتينية الراغبة في التوسع ضمن الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا بحكم موقعها المميز الذي يتيح سهولة الوصول إلى أسواق هذه الدول، فضلاً عن الخصائص الإيجابية الأخرى مثل البنية التحتية المتطورة ذات المواصفات العالمية، وسهولة وسرعة استصدار التراخيص ومزاولة النشاط التجاري والمناطق الحرة.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الغرفة في دول أمريكا اللاتينية وصلت إلى 30 مليون دولار من إجمالي 100 مليون دولار مخطط لضخها في السنوات القادمة.

وتوقع أن تستقطب أسواق أمريكا اللاتينية كبريات الشركات الوطنية خلال السنوات القادمة لما توفره تلك الأسواق من فرص متعددة في قطاعات عدة إضافة إلى تنوع مواردها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية والصناعية بالإضافة إلى وجود وفرة كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة في مختلف المجالات.