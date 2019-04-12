«كوبا إيرلاينز» نحو خط طيران مباشر بين بنما والإمارات

المصدر: بنما- رامي سميح

أعرب بدرو هيلبورن الرئيس التنفيذي لشركة «كوبا إيرلاينز»، عن أمله بتدشين خط طيران مباشر بين بنما ودولة الإمارات، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وقال هيلبورن، في تصريحات للصحافيين خلال المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذي اختتم فعالياته أمس: «نأمل أن يكون هناك مبادرة من شركة طيران الإمارات لتدشين خط مباشر، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين منطقة الخليج ودول الكاريبي وأمريكا الجنوبية». ويرى هيلبورن، أن افتتاح خط طيران مباشر بين الإمارات وبنما سيسهم في خلق مزيد من الفرص لقطاع الشركات والأعمال في البلدين.

كما سيسهم في تعزيز عمليات «كوبا إيرلاينز» مع دولة الإمارات. وأوضح، أن «كوبا إيرلاينز» لديها بالفعل اتفاقية تعاون ومشاركة بالرمز مع شركة «طيران الإمارات» ، معرباً عن أمله أن تطلق الشركة الإماراتية خطها المباشر مع بنما، وإنجاز شراكة ناجحة بين الجانبين تسهم في بناء قناة تواصل بين منطقتنا والشرق الأوسط.

ولفت إلى أن أي تعاون مع طيران الإمارات سيكون الأفضل لرفد قطاع النقل والطيران في قارة أمريكا اللاتينية من خلال بنما.