تداول خام أبوظبي الخفيف بعلاوة

المصدر: سنغافورة - رويترز

أفادت مصادر تجارية وبيانات رفينيتيف أيكون، بأن خام داس الخفيف الذي تنتجه أبوظبي جرى تداوله بعلاوات للمرة الأولى في ستة أشهر بعد بيع عدة شحنات من الخام للتحميل في يونيو هذا الأسبوع. والمعنويات في السوق الفورية بآسيا إيجابية هذا الشهر، إذ يتوقع المتعاملون أن تظل إمدادات الخام الثقيل شحيحة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

وقال المتعاملون، إن طلب آسيا على الخام بصدد الانتعاش في الربع الثالث مع استئناف عمل المصافي بعد أعمال صيانة. وذكرت المصادر، أن إنبكس اليابانية للتنقيب باعت شحنة من خام داس إلى يونيبك بعلاوة تزيد قليلاً على 30 سنتاً للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام.