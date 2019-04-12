إيطاليا تجذب رجال الأعمال في ملتقى الاستثمار السنوي

المصدر: دبي - البيان

قدمت إيطاليا ملفاً قوياً ومبهراً في «ملتقى الاستثمار السنوي 2019»، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، حيث نظمت البعثة التجارية الإيطالية الجناح الإيطالي، ورحّبت بالعديد من الزوار ورجال الأعمال المهتمين لمعرفة المزيد عن فرص الاستثمار في إيطاليا.

وأوضح جيانباولو برونو الملحق التجاري في وكالة التجارة الإيطالية لدى الإمارات وسلطنة عمان وباكستان، أن إيطاليا تقدم للمستثمرين العديد من الفرص والمزايا، حيث إن الحكومة توفر العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب بما في ذلك القروض الاستثمارية بنسبة فائدة مخفضة، وضمانات حكومية للمصدرين وكذلك الدعم المادي، كما يمكن للمستثمرين الأجانب الاستمتاع بعائدات ذات قيمة عالية على استثماراتهم في قطاعات الخدمات اللوجستية والعقار وقطاع السياحة وقطاع الأغذية وتقنية المعلومات والأدوية.