«ماريتايم ستاندرد» تعقد مؤتمر تمويل السفن والتجارة بأبوظبي 6 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماريتايم ستاندرد»، الناشرة ومنظّمة الفعاليات التي تتّخذ من دبي مقرّاً رئيسياً لها، انعقاد النسخة السنوية الخامسة لمؤتمر «ماريتايم ستاندرد» لتمويل السفن والتجارة بفندق سوفوتيل في أبوظبي في 6 نوفمبر.

وقال تريفور بيريرا، العضو المنتدب لـ «ماريتايم ستاندرد»: «ينتقل مؤتمر تمويل السفن والتجارة من نجاح إلى آخر على مدى الأعوام القليلة الماضية، وذلك بفضل الدعم الكبير للمتخصصين في هذا القطاع في المنطقة برمتها، وبالأخص بفضل تشجيع ودعم موانئ أبوظبي.

وقد اتخذنا القرار بالعودة إلى أبوظبي، ولكن هذه المرة إلى مكان مختلف عن السابق، للوصول إلى مرافق عالية الجودة من جهة والاحتفاظ بالقدرات اللازمة لتلبية متطلبات الحضور من جهة أخرى».

قضايا رئيسية

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يمتد ليوم واحد ويتوّجه إلى صنّاع القرار المؤثرين وصنّاع الرأي في قطاعات أعمال الشحن والموانئ وتمويل السفن والتجارة، إلى التركيز على القضايا الرئيسية التي تواجه المنطقة في سعيها لتطوير البنية التحتية والخدمات ذات الصلة بالتجارة.

وسيقوم المؤتمر بشكل خاص بتقييم سُبل تذليل الحلول المالية المختلفة للحواجز التي تعترض الأنشطة على عدة مستويات، وسُبـل تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين البحـري والمالـي.

وسيشهد هذا العام أيضاً تغطية للعديد من المجالات الجديدة، بما في ذلك النقل بالسكك الحديدية والطرق، وذلك استجابة للملاحظات الواردة من نسخة العام الماضي للمؤتمر.

حلول مبتكرة

ومن جهته، قال كلايف وودبريدج، محرر المؤتمر: «يجري تنظيم هذه الفعالية لعام 2019 تحت عنوان: «العثور على حلول مبتكرة في بيئة جيوسياسية واقتصادية متغيرة». وفي الوقت الحالي، يعاني القطاع البحري من اضطرابات على عدة مستويات.

وتساهم المشاركة في هذا الحدث في تزويد المشاركين بأفكار حول بعض هذه التحديات، ولكنه سيسلط الضوء أيضاً على الطرق المبتكرة التي تتطلع الشركات إلى ابتكارها لإيجاد حلول مناسبة لهذه التحديات».