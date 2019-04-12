«باركلي للأصول» تطلق عمليات جديدة حول العالم

المصدر: دبي ـ البيان

بدأت باركلي للأصول، شركة الأسهم الدولية الخاصة في دبي ولندن، عملياتها رسمياً في إسبانيا بعد افتتاح مكتبها الجديد في بويرتو بانوس في ماربيا، كجزء من خطتها التوسعية المقررة لهذا العام.

ويعتبر هذا المكتب الأول من أصل 6 مكاتب تعتزم باركلي للأصول افتتاحها هذا العام ضمن خطة توسعية عالمية. يليها افتتاح مكاتب في مدينة مكسيكو، وموسكو، وكيب تاون، وهونغ كونغ وسنغافورة خلال الربع الثاني ـ الربع الرابع من العام كجزء من استراتيجية الشركة لتلبية الاحتياجات.

وسيدير مكتب دبي جميع عمليات الشركة في الشرق الأقصى.

وسيغطي المكتب عمليات باركلي للأصول في سائر أنحاء إسبانيا مع تركيز خاص على مدريد وبرشلونة وملقا من خلال شبكة توزيعها النشطة. وقد يتم افتتاح مكتبين آخرين في مدريد وبرشلونة لاحقاً هذا العام.

ويعمل مكتب ماربيا الجديد، الذي يديره فريق من باركلي للأصول في المقر الرئيسي بلندن، أن يستقطب استثمارات بقيمة مليون دولار شهرياً من سوق التجزئة في السنة الأولى من العمليات بسبب الطلب من الأفراد الساعين إلى استثمار رأس مال في الأسهم الخاصة.

وتمكنت باركلي للأصول من جمع 112.8 مليون دولار في 2018، منها حوالي 16.2 مليون دولار تم جمعها من سوق التجزئة والباقي من المستثمرين المؤسساتيين، وهو ما فاق توقعات وأهداف الشركة. وشملت محفظة استثمارات الشركة قطاعات عدة تضمنت الأصول السوقية القائمة والجديدة في بعض أبرز المواقع مثل مدن لندن ونيويورك وميامي.