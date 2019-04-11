إعلان الفائزين بجوائز الريادة للعام الجاري

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلن «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019» عن الفائزين بجوائز ريادة الإعمال المرموقة لهذا العام، وقدمت «جائزة التميز والريادة» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد وحاكم إمارة رأس الخيمة، تقديراً لرؤيته المتفردة والاستثنائية، التي أثمرت عن تحقيق إنجازات تنموية واقتصادية هامة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً في قطاع السياحة والضيافة المزدهر، الذي تشهده إمارة رأس الخيمة.

وحصل حمد الخريم الزعابي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة فنادق ميلينيوم في الشرق الأوسط وأفريقيا، على «جائزة المساهمة المتميزة في الصناعة»، وذلك تقديراً على جهوده المتميزة في تأسيس هذه العلامة التجارية المرموقة التي انطلقت من فندق واحد قبل 16 عاماً في العاصمة أبوظبي ليترأس خلال هذه الفترة مسيرة نمو العلامة التجارية التي باتت تضم حالياً أكثر من 40 فندقاً بسعة تبلغ أكثر من 12619 غرفة فندقية في المنطقة، كما تضطلع الشركة الآن وبإدارة المتميزة بخطط توسع قوية تشمل افتتاح أكثر من 35 فندقاً قيد الإنجاز.

وأعلن المؤتمر عن الفائز بجائزة رائد الأعمال العربي، التي أتيحت أمام كافة الشباب في سن الثلاثين وما دون من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في قطاع السياحة والضيافة في الشرق الأوسط لمدة لا تقل عن عامين، حيث فازت شريهان آل المشاري، المدير العام لفندق منزل داون تاون في دبي، بجائزة رائد الأعمال العربي تقديراً لجهودها المتميزة في مجال السياحة والضيافة، وتفانيها والتزامها بدعم نظرائها من الشباب في الإمارات العربية المتحدة وحثهم على تطوير حياتهم المهنية في مجال السياحة والضيافة.