«دبي للسلع» تطلق عقد ذهب مصغّراً بشراكة «رأس الخيمة الوطني»

المصدر: دبي- البيان

تخطط بورصة دبي للذهب والسلع، لإطلاق عقد ذهب مصغّر آجل، بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني، لتقدم للمستثمرين فرصة تداول الذهب في فئات أصغر حجماً. ويأتي هذا العقد الأول من نوعه، استجابة لآراء المشاركين في السوق، حيث أبدى صغار المستثمرين، رغبة قوية بزيادة استثماراتهم في سوق المعادن الثمينة.

وسوف يكون عقد الذهب المصغّر، متوفراً على منصة البورصة، على أن تتم تسويته عبر شركة دبي لمقاصة السلع. وفي بداية إطلاقه، سيتم تسليم العقد من خلال عملية تحويل إلكترونية، عن طريق بنك رأس الخيمة الوطني، ومع تطور العقد، من المتوقع إضافة خيار الاسترداد المادي له. ومن المخطط إطلاق العقد خلال الربع الثالث من العام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «جاء قرار البورصة بتوسيع محفظة المعادن الثمينة، كنتيجة مباشرة للشراكة التي أقمناها مع بنك رأس الخيمة الوطني خلال عام 2017. ونحن سعداء بدخولنا في هذه الشراكة المميزة، ويسرنا الإعلان عن إطلاق أول عقد ذهب مصغّر مدرج في بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشهد منتجات الذهب إقبالاً قوياً في دولة الإمارات، لكن يصعب على صغار المستثمرين حالياً شراء عقود الذهب، نظراً لحجمها الكبير. وعليه، يعتبر إطلاق هذه العقود، خطوة هامة، تسمح لهم باقتناء الذهب ضمن مدخراتهم، بما يسهم في نهاية المطاف، في تطوير سوق السبائك الذهبية بالمنطقة».

وقال فيكاس سوري مدير عام الخزينة لدى بنك رأس الخيمة الوطني: «إنه لمن دواعي سروري، أن أرى الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية، تتحول إلى واقع ملموس، مع إطلاق عقد الذهب المصغّر للمتداولين الأفراد من بورصة دبي للذهب والسلع.

وتأتي هذه الخطوة، كجزء من مشروع «راك جولد»، لإنشاء أول خدمة مصرفية متكاملة لسبائك الذهب للمستخدم النهائي في دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى دعم هذا العقد الجديد، بصفتنا صناع سوق وعملاء لمقاصة الذهب، على حد سواء».