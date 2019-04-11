بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا بكلفة 12 ملياراً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، أمس عن بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، أحد مشاريع التنمية الاستراتيجية التي تعزز من قدرات قطاع صناعة الألمنيوم الإماراتية في مجال التكرير ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم.

وأنشئت مصفاة الطويلة للألومينا بتكلفة تبلغ حوالي 3.3 مليارات دولار(12.1 مليار درهم)، وتقع في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وتعتبر أول مصفاة للألومينا في الإمارات، ويدشن دخول صناعة الألومينا كنشاط صناعي جديد في الدولة.

يُشار إلى أن الألومينا هي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم ويتم استخراجها من خام البوكسيت. وعند عملها بكامل طاقتها، يُتوقع أن تنتج مصفاة الطويلة للألومينا حوالي مليوني طن من الألومينا سنوياً، لتحل محل بعض الواردات وتؤمّن إمدادات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من هذه المادة الخام، علماً بأن الإمارات تستورد حالياً كل كميات الألومينا التي تحتاجها من الخارج.

مشروع

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعد بدء عمليات تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا حدثاً مهماً في مسيرة التطور الصناعي في الدولة، وهي واحدة من أهم مراحل النمو الاستراتيجي للشركة لهذا العام، تليها مشروع تعدين البوكسيت في غينيا والتي ما زالت على قيد الإنشاء.

سيعمل المشروعان على إمداد الشركة بالمواد الخام الأولية التي نحتاجها بأسعار تنافسية، كما سيساهمان في تعزيز أنشطة الإمارات العالمية للألمنيوم لعقود مقبلة. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل زملائي الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الملهم بهذا الشكل الآمن والفعال».

يُذكر أن بناء مصفاة الطويلة للألومينا استغرق 72 مليون ساعة عمل - أي ما يعادل عمل شخص واحد لأكثر من 25 ألف سنة. وبلغ عدد القوة العاملة في ذروة أعمال البناء 11,542 عاملاً.

وقام حوالي 280 من أخصائيي السلامة بإدارة عمليات وأنظمة السلامة في الموقع. وكان إجمالي معدل الحوادث القابلة للتسجيل أثناء بناء مصفاة الطويلة للألومينا أقل من 10 بالمائة مقارنة بنظيره في قطاع الإنشاءات الصناعية الثقيلة في الولايات المتحدة عام 2017 (وفقًا للأرقام المنشورة الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل). فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

استيراد البوكسيت

ويُتوقع أن تقوم مصفاة الطويلة للألومينا بتحويل حوالي خمسة ملايين طن من البوكسيت إلى الألومينا سنوياً عند عملها بكامل طاقتها، وسيتم استيراد البوكسيت للمشروع من شركة «كومباني دي بوكسيت دو غيني» للتعدين في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا.

كما تقوم الشركة أيضاً ببناء منشآت لتعدين وتصدير خام البوكسيت في جمهورية غينيا بمشروع تنموي استراتيجي آخر لإنتاج المواد الخام.

ويذكر أن المصفاة تُدار من غرفة تحكم متطورة مجهزة بثلاثة أضعاف أجهزة أحدث الطائرات.

وتقوم مصفاة الطويلة للألومينا على مساحة تعادل مساحة 200 ملعب كرة قدم، وتم جلب المعدات واللوازم من 21 دولة.

واستخدمت الشركة حوالي 52,000 طن من الفولاذ أثناء البناء، وهو ما يكفي لبناء سبعة أبراج إيفل في باريس. وتحتوي الخطة الجديدة على 9,500 آلة، و222 خزاناً منفصلاً، وما يكفي من الأنابيب لربط أبوظبي بمسقط، وكابلات كافية للوصول من أبوظبي إلى القاهرة. كما عملت أكثر من 20 شركة مقاولات كبرى في المشروع، وتم ترسية 80 بالمائة من قيمة العقود على شركات مسجلة في الإمارات.

استعدادات

بدأت الاستعدادات لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا في أكتوبر 2013، قبل بدء البناء، واستغرق استكمالها 500 ألف ساعة عمل، حيث يضم فريق العمليات حوالي 585 شخصاً من بينهم خبراء متمرسون في تعدين الألومينا تم استقدامهم من عدد من الدول، من أستراليا إلى جامايكا، و66 مواطناً إماراتياً تم إعدادهم من قبل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لأداء أدوارهم بأعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى التدريبات التي تلقوها من مصفاة الألومينا بالمملكة العربية السعودية، والتي كانت تعد الوحيدة في المنطقة.