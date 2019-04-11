بدء إنتاج «الألومينا» من مصفاة الطويلة بتكلفة 12 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم،عن بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، بتكلفة 3.3 مليارات دولار(12.1 مليار درهم) وتعتبر أول مصفاة للألومينا في الإمارات.

وعند عملها بكامل طاقتها، يُتوقع أن تنتج المصفاة حوالي مليوني طن من الألومينا سنوياً. واستغرق بناء المصفاة 72 مليون ساعة عمل، ما يعادل عمل شخص واحد لأكثر من 25000 سنة. وبلغ عدد القوة العاملة في ذروة أعمال البناء 11542 عاملاً.

ويُتوقع أن تقوم المصفاة بتحويل خمسة ملايين طن من البوكسيت إلى الألومينا سنوياً عند عملها بكامل طاقتها، وسيتم استيراد البوكسيت للمشروع من شركة «كومباني دي بوكسيت دو غيني» في غينيا، وسيتم تصدير أول الشحنات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويضم فريق العمليات حوالي 585 شخصاً من بينهم خبراء متمرسون في تعدين الألومينا، و66 مواطناً إماراتياً، وتدار المصفاة من غرفة تحكم متطورة مجهزة بثلاثة أضعاف أجهزة أحدث الطائرات.

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