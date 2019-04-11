دبي تاسعة أفضل العواصم البحرية في العالم 2019

المصدر: دبي - البيان

حقّقت دبي تقدماً ملموساً ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019، محتلةً المرتبة التاسعة مقارنةً بالمرتبة العاشرة في العام 2017، وذلك وفق نتائج التقرير الدولي الصادر أخيراً عن «مينون إيكونوميكس»، و«ديت نورسك فيريتاس جي.أل»، المتخصّصة في تقييم العواصم البحرية حول العالم، والذي تم إطلاقه في سنغافورة أمس.

وتم تطوير التقرير بمشاركة 200 خبير ورئيس شركة بحرية من شتى أرجاء العالم (40% من أوروبا 30% من آسيا و30% من أمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا).

وأوضح التقرير الدولي أن دبي في موقع الصدارة باعتبارها المركز البحري الرائد في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، ويتوقع الخبراء أن تواصل الإمارة مسيرة النمو مع تنامي دورها المحوري على الخارطة البحرية العالمية لتصل إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وقوة وتأثيراً بحلول العام 2024، معززةً بذلك حضورها القوي كمنافس رئيس لهونج كونج وكبرى المراكز البحرية الأوروبية.

ويواصل القطاع البحري في دبي تعزيز دوره المحوري كأحد القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي، لا سيّما مع وصول عدد الشركات البحرية إلى أكثر من 7400 شركة في 2018، في الوقت الذي تحتضن فيه دبي حالياً 13000 نشاط بحـري واسـتثماري، تساهم بمجملها في خلق 76000 فرصة عمل.

وشهد القطاع البحري في العام الفائت ازدهاراً لافتاً ليبرز كمحرك رئيس من محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي، توّج بوصول مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى نسبة 7%، أي ما يعادل 26,9 مليار درهم، ليضطلع بدور محوري في زيادة وتعزيز النمو التجاري في الإمارة.

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