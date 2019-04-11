رئيس تنفيذي جديد لبنك «إتش إس بي سي» للشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إتش إس بي سي تعيين مارتن تريكو لتولي منصب الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا اعتباراً من 1 يونيو، وبعد الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية.

وسيحل مارتن، الذي سيكون أيضاً نائباً لرئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، محل جورج الحديري الذي تم الإعلان سابقاً عن تعيينه لقيادة أعمال الأسواق العالمية لدى المجموعة.

ومن خلال منصبه الجديد، سينتقل مارتن إلى دبي لقيادة المرحلة المقبلة من النمو لبنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وهي المنطقة التي تضم بعضاً من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً في العالم، وأسواق رأس مال سريعة النمو، ومراكز تجارة دولية ديناميكية نشطة، وقطاعات استهلاكية تتسم بتبني واستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن أن هذه المنطقة تضم سوقين من ضمن قائمة الأسواق العالمية الثمانية التي تصنفها مجموعة إتش إس بي سي بأسواق النمو الثمانية الكبرى لها على المستوى العالمي، والتي تسهم مجتمعة في تحقيق نحو 60 % من إيرادات مجموعة إتش إس بي سي العالمية.

وسينتقل مارتن إلى دبي من سيدني الذي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في أستراليا منذ مارس 2017، حيث قاد عملية تنفيذ خطة البنك لتحقيق النمو هناك وتعميق حصته بالسوق.