6.34 % ارتفاع الرقم القياسي لأسعار منتج الصناعة التحويلية بدبي 2018

المصدر: دبي - وائل نعيم

سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 6.34% لعام 2018 مقارنة بعام 2017، وفقاً لتقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء. ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة 23.57% والتي أسهمت بدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الارتفاع بمقدار 4.46 نقاط، أي أن ارتفاع أسعار منتجات هذا النشاط أسهمت بنسبة 70.35% من مجمل التغير في المعدل العام لأسعار المنتج الصناعي.

وحققت منتجات الفلزات القاعدية أو الأساسية «المنتجات المعدنية الأساسية» ارتفاعا 22.49% لتسهم بدفع مجمل التغير بمقدار 1.43 نقطة.

وارتفعت أسعار الصناعات التحويلية الأخرى 6.53%، والمعدات الكهربائية 4.54%، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 3.69%، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 3.04%، والجلد 1.85%، والكيماويات والمنتجات الكيميائية 1.81%، ومنتجات المطاط واللدائن 1.73%، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 1.64%، والمشروبات 1.36%، والأثاث 0.71%، والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث 0.71%، ومنتجات التبغ 0.65%، والطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 0.54%انخفاض

وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية 4.49%، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات 2.02%، والملابس 1.74%، والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 0.88% والورق ومنتجات الورق 0.68%. واستقرت أسعار المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها والمنسوجات.