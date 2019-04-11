الفانوس محور تصميم الجناح الصيني في إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

تم أمس الكشف عن تصميم الجناح الصيني المشارك في إكسبو 2020 دبي للمرة الأولى خارج الصين.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد بهذه المناسبة في دبي بحضور ني جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الإمارات ونجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي، وتشانغ شين فنغ، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتنشيط التجارة الدولية، حيث ألقى كل منهم كلمة رئيسية في المؤتمر.

وتضمنت قائمة الحضور أكثر من 150 ضيفًا منهم ممثلون عن إكسبو 2020 دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والقنصلية العامة للصين في دبي، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.شعار

وتحت شعار «إنشاء مجتمع بشري موحد المصير - ابتكار وفرصة»، سيكون الجناح الصيني أحد أكبر الأجنحة المشاركة في إكسبو 2020 نظراً لمساحته البالغة 4636 مترًا مربعًا، وسيرمز إلى الأمل والمستقبل المشرق استنادًا إلى المبدأ الذي جسّده الجناح الصيني، الذي يعتمد في تصميمه على «مزيج يجمع بين الثقافات الصينية والغربية، تأتي الثقافة الصينية في صميمه».

ويستعرض الجناح الثقافة الصينية العريقة وتاريخها الراسخ عبر التناغم الفني الآسر بين العناصر الصينية والتقنيات المعاصرة. ويمثل الفانوس الصيني الذي يرمز إلى النور والألفة والسعادة، وسيلة مثلى لاستعراض الجهود المشتركة التي بذلتها جميع دول العالم ومناطقه لإرساء دعائم التنمية المستدامة.

واطلع روان وي، مدير شؤون إكسبو في المجلس الصيني لتنشيط التجارة الدولية الحضور على أبرز المستجدات والتقدم المحرز على صعيد مشاركة الصين .

مبادرة الحزام والطريق

وبصورة رئيسية سيستعرض الجناح الذي يعكس مساعي الصين لتنشيط مبادرة «الحزام والطريق»، الإنجازات التي حققتها البلاد في مجالات العلوم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيسعى الجناح إلى توحيد الجهود لتحفيز مبادرة «الحزام والطريق» وحث الخطى لإنشاء مجتمعات تُعنى بالمستقبل الإنساني المشترك من خلال أربع جوانب تتمثل في «الاستكشاف والكشف»، «الاتصال والتواصل»، «الابتكار والتعاون»، و«الفرص والمستقبل».

3 مزايا رئيسية

وسيتميز الجناح الصيني بثلاث مزايا رئيسية أولاها الابتكار في الموضوع، حيث سيسلط الضوء على «الابتكار» لاستعراض مساعي الصين التنموية التي تتجسّد في الامتثال لممارسات الابتكار المؤسسي والعلمي، وتسريع وتيرة التنمية العامة، والعمل وفقاً لأجندة التنمية المستدامة 2030 وتأسيس مجتمع يمضي قدماً نحو مستقبل البشرية المشترك.

أما الميزة الثانية، فهي الابتكار في التصميم المعماري، حيث سيجمع الجناح في مراحل تصميمه وتشييده بين المكونات الصينية التقليدية والمفاهيم والتقنيات العمرانية العصرية بأسلوب فني متناغم يعرّف العالم بروح الصين وثقافتها المتميزة ومزاياها.

وستستخدم مواد صديقة للبيئة في بناء السطح الخارجي للجناح بالاستفادة من التقنيات الحديثة التي تجسد الثقافة الصينية بوضوح.

وبفضل التقنيات المبتكرة ومتعددة الوسائط، ستضفي العروض الضوئية المسائية على الجناح الصيني مزيدًا من التألق والإشراق خلال الحدث، وثالثاً الابتكار في طريقة العرض، حيث سيستعرض الجناح الصيني أحدث الإنجازات العلمية المبتكرة التي حققتها البلاد في مجالات المعلومات والعلوم والنقل.

وسيركز الجناح على عرض أحدث التطبيقات التقنية على غرار «إف سات»، ونظام «بايدو» للملاحة بالأقمار الصناعية وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الحديثة إضافة إلى نموذج محاكاة القطار فائق السرعة والسيارات الذكية المتصلة لتسليط الضوء على «السفر الذكي» في الصين.