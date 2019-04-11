أحمد بن سعيد يفتتح مقر «آي إس إس» للشحن بـ «دافزا»

المصدر: دبي- البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي محمد الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المقر الرئيس العالمي الجديد لشركة «آي إس إس» للشحن الدولي، وذلك في المنطقة الحرة لمطار دبي «دافزا».

وتم إطلاق شركة «آي إس إس» للشحن الدولي، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، كشركة تابعة مملوكة بالكامل، وتركز على الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد. كما تم اختيار المقر الرئيس العالمي الجديد لها في «دافزا»، كموقع استراتيجي بقلب دبي، مجاور لمطار دبي الدولي.

25 دولة

وتوجد شركة «آي إس إس» للشحن الدولي حالياً في أكثر من 25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والهند وتركيا، وتركز على الأنشطة الأساسية لخدمات الشحن الدولي، وعلى الخدمات اللوجستية التعاقدية، ومشاريع النفط والغاز. وفي إطار استراتيجيتها الطموحة للنمو، أخذت الشركة في التوسع منذ سبتمبر 2018، لتوجد في منطقة آسيا - المحيط الهادئ، والصين وسنغافورة. وبالإضافة لذلك، تستفيد شركة «آي إس إس» للشحن الدولي، من شبكة عالمية تكونت بفضل شراكاتها مع شركات دولية، لتزويد عملائها بحلول سلاسل الإمداد والتوريد.

كفاءات

وقال إينفر موريتي الذي يتولى إدارة شركة «آي إس إس»، مع فريق إداري يضم نخبة من الكفاءات: يسرنا افتتاح مقرنا الرئيس في دبي، فهذا يمثل بداية حقبة ديناميكية جديدة لشركة «آي إس إس» للشحن الدولي لتصبح شركة إقليمية رائدة.