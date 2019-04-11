برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ينظم زيارتين لموقع إكسبو وشركة غوغل

المصدر: دبي - البيان

نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز رحلتين لـ 30 موظفاً من مبتكري دبي من مختلف الجهات الحكومية، حيث زار الفريق موقع إكسبو 2020 دبي للتعرف على أبرز المشاريع والمبادرات مثل إكسبو لايف، حيث اطلعوا على آخر مستجدات العمل في الحدث الدولي.

كما زاروا مقر شركة «غوغل» الشرق الأوسط في دبي حيث اطلعوا على أحدث التقنيات المبتكرة التي توفرها الشركة وآلية عمل الشركة وخططها الاستراتيجية في الابتكار وتنويع الخدمات.

والزيارات أحد أنشطة مبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ضمن مبادرات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والتي تستهدف تشجيع الموظفين الحكوميين على تقديم أفكار مبدعة ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية تساهم بتطوير دوائرهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية.

وقالت مها السويدي مدير مشروع ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: تأتي الزيارات ضمن فعاليات رحلات الابتكار لمبادرة محمد بن راشد للابتكار الحكومي، حيث نستهدف من خلالها تحفيز الموظفين على إطلاق طاقاتهم الإبداعية وتقديم أفكارهم المبتكرة، بالإضافة إلى اطلاعهم على منهجيات وأدوات علمية مبتكرة، والتعرّف على كيفية إشراك مبتكري دبي في إكسبو 2020، والتعرف عن قرب على آلية العمل في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا المبتكرة في العالم مثل غوغل.

وقالت حمدة بوسنّاد متخصص الاتصال الحكومي في مكتب إكسبو 2020 دبي: أطلعنا نخبة من موظفي المؤسسات الحكومية على أحدث المستجدات في رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي.

وخلال ورشة العمل جرى بحث كيفية جعل استضافتنا لإكسبو استضافة مميزة تعزز مكانة الدولة على مستوى العالم، وتنظيم إكسبو إماراتي يعرف شعوب العالم على إنجازات الدولة، وطموح قيادتها الرشيدة وشعبها الطامح، وكل من يسكن أرضها الطيبة.