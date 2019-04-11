طيران الإمارات تنجز وضع ملصقات «إكسبو» على 40 طائرة

المصدر: دبي- البيان

أنهت طيران الإمارات تثبيت ملصق «إكسبو 2020 دبي» على 40 طائرة، وذلك مع خروج طائرة A380 اليوم من المركز الهندسي تحمل الملصق البرتقالي، الذي يرمز للفرص ضمن مواضيع المعرض الثلاثة.

وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب في عام 2017 عن ملصق ضخم لمعرض إكسبو 2020 دبي على إحدى طائراتها البوينج 777-300ER باللون الأزرق، الذي يرمز لموضوع «التنقل».

ومنذ ذلك الحين، زارت الطائرات التي تحمل ملصقات إكسبو 134 مدينة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية وقطعت 66 مليون كيلو متر خلال أكثر من 15 ألف رحلة. ومن المقرر أن يقام معرض إكسبو 2020 دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: تزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو 2020 في دبي، فإننا نسخّر قوة شبكة طيران الإمارات لنشر الوعي وجذب انتباه العالم حول مواضيع هذا الحدث العالمي من خلال ملصقات تجسد مواضيع المعرض الثلاثة: الفرص والاستدامة والتنقل.

وس تلعب طيران الإمارات دوراً محورياً في إتاحة المجال أمام الزوار لاختبار الحدث العالمي، حيث توفر رحلات مباشرة بين دبي والكثير من الوجهات المشاركة في المعرض، ونتوقع أن 70% من الـ25 مليون زائر المستهدفين سيصلون إلى دبي عن طريق الجو.

ومن جهتها، قالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «تنطلق فعاليات إكسبو 2020 بعد أقل من عام ونصف العام. وسيجذب هذا الحدث ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ويسرنا أن تنشر طيران الإمارات، الشريك الرسمي الأول للمعرض، رسالتنا عبر شبكة خطوطها العالمية.

وأضافت: لا تنشر طيران الإمارات ألوان ومواضيع المعرض الثلاثة فقط، وإنما تسهم أيضاً في إيصال رسالة الإمارات حول أهمية التعاون الدولي ومدى مساهمته في مستقبل أفضل. ويعد إكسبو 2020 خير دليل على ذلك، إذ يجمع 190 دولة وملايين الزوار في دبي.

واستوحيت ملصقات إكسبو 2020 من شعار المعرض وهو خاتم ذهبي أثري تم العثور في دبي وعمره 4000 عام. ويتكون الملصق على الطائرات من دوائر وحلقات تحيط بخاتم بثلاثة ألوان مختلفة حسب مواضيع إكسبو الثلاثة: البرتقالي الذي يرمز للفرص والأخضر للاستدامة والأزرق للتنقل. وستبقى الملصقات على الطائرات الـ40 حتى أبريل 2021.

مهمة ضخمة

ويعد المشروع واحداً من أضخم المهمات التي نفذها مركز المظهر الخارجي التابع لطيران الإمارات، حيث استغرق وضع الملصقات على 20 طائرة A380 و20 طائرة بوينج 777 نحو 15 ألف ساعة عمل على مدى 14 شهراً. كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها وضع ملصقات بهذا الحجم على الهياكل الخارجية لطائرات A380 وبوينج 777، وعلى أغلفة محركاتها.

وبصفتها الناقل الجوي الرسمي بفئة "شريك رسمي أول" لإكسبو 2020، ستلعب طيران الإمارات دوراً رئيساً في دعم المعرض لجذب الزوار، ليس فقط لحضور الحدث وإنما أيضاً لاستكشاف دبي كوجهة حيوية للسفر والتجارة والابتكار. وتخدم الناقلة 67 دولة مشاركة في إكسبو برحلات مباشرة، و13 دولة أخرى من خلال شراكتها مع فلاي دبي.

وستستمر طيران الإمارات في تطوير عملياتها التجارية وعمليات الشحن إلى دبي قبيل انطلاق المعرض. وتشغل الناقلة أسطولاً حديثاً من 270 طائرة، وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها لأكثر من 150 وجهة في 86 دولة.

وتسهم رحلات طيران الإمارات، التي تزيد على 1700 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من دبي، في تسهيل نمو حركة التجارة والسياحة والاتصال، كما تدعم خلق مزيد من فرص العمل وتحفز جلب الاستثمارات.

ووفقاً لبيانات "أكسفورد إيكونوميكس"، فإن دبي توفر رحلات مباشرة إلى 149 مدينة يزيد عدد سكان كل منها على مليون شخص، وتخدم أسواقاً تصديرية لـ 916 مليون نسمة، أو 13% من سكان العالم. وتوفر هذه الرحلات للمسافرين فرصة زيارة إكسبو.

ترفيه

بالإضافة إلى ملصقات إكسبو 2020 على طائراتها، تروج طيران الإمارات للحدث العالمي عبر نظامها للترفيه الجوي، من خلال فيديوهات ومقابلات مسجلة، فضلاً عن قناة تلفزيونية مخصصة للمعرض، ما يسهم في إعطاء المسافرين نظرة شاملة على الحدث.

وطرحت الناقلة أيضاً في متاجرها الرسمية بدبي إصدارات محدودة من نماذج طائرات أسطولها بملصقات إكسبو 2020 دبي. وصممت النماذج بأشكال وألوان مختلفة.