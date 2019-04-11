«مركز الحمرا العالمي للمعارض» يستهل نشاطه

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

تثري الحمرا للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري والاستثمار التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، مشهد الفعاليات في دولة الإمارات مع استضافة الدورة الخامسة عشرة من «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي» ضمن منشأتها الجديدة على الواجهة البحرية - «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات».

ويشكل «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» تحفة معمارية رائعة من تطوير «الحمرا»، وهو يحتضن قرية المؤتمر المعدة خصيصاً لاستضافة فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019.

وقال بينوي كوريان، مدير عام الحمرا للتطوير العقاري: يشكل «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» إضافة متميزة إلى قطاع الفعاليات في دولة الإمارات، كما يعزز قدرة رأس الخيمة على استضافة فعاليات عالمية المستوى مثل المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي؛ حيث تم تصميمه لتلبية احتياجات جميع منظمي الفعاليات بدءاً من حفلات العشاء، وإطلاق المنتجات، والمعارض الضخمة، وانتهاءً بحفلات الزفاف والفعاليات والمناسبات الخاصة وغيرها.

ونحن على ثقة بأن المركز سيساهم في تعزيز قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في رأس الخيمة، وتبلغ مساحة المركز 4500 متر مربع (حوالي 48.500 قدم مربعة)؛ وهو يضم قاعة رئيسة واسعة بمساحة تصل إلى 2.700 متر مربع (أكثر من 29 ألف قدم مربعة)، مما يجعله وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الضخمة مثل المؤتمرات وإطلاق المنتجات والمعارض والفعاليات الخاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات.

ويمكن للقاعة أن تستوعب نحو 2,500- 3000 شخص، كما يمكن تقسيمها بسهولة إلى قاعات منفصلة لاستضافة مجموعة من الفعاليات في آن معاً بما في ذلك حفلات العشاء.

ومن الخصائص التي تميز "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات" هو موقعه على الواجهة البحرية مع شاطئ رملي خاص بمساحة 500 متر مربع (5,381 قدما)، الأمر الذي يتيح لمنظمي الفعاليات استضافة مجموعة متنوعة من المناسبات في الهواء الطلق بما في ذلك حفلات الزفاف والاحتفالات المتنوعة.