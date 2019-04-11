مسابقة بين الوفود لتشييد منتجع شاطئي خاص في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019» عن تنظيم مسابقة خاصة للوفود المشاركة في المؤتمر لتشييد مشروع فندقي استثنائي وغير مسبوق في رأس الخيمة.

وتهدف المسابقة إلى تشييد منتجع فندقي بمواصفات فريدة وخاصة ليكون الأول من نوعه في رأس الخيمة ومنطقة الشرق الأوسط، وستتاح هذه المسابقة للوفود المسجلة والمشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي التي تعقد خلال الفترة ما بين 9 لغاية 11 أبريل 2019 في إمارة رأس الخيمة.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حرصه على دعم المفاهيم والمشروعات التي تحرك مكامن الموهبة وتشجع الابتكار الذي يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، الذي يسهم في تعزيز مكانة رأس الخيمة وترسيخ مقوماتها التنافسية لتضعها في مصاف أفضل الوجهات السياحية الجاذبة.

وأوضح جوناثان ورسلي رئيس مجلس إدارة شركة بنش العالمية، ومؤسس المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي، أنه ستتاح للفرق المشاركة التي ستضم مشغلين ومصممين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في شهر يوليو 2019 لإعداد رؤية أولية للتصميم الفندقي، ودعم هذا التصميم بدراسة جدوى تفصيلية ووفق أعلى المستويات. وسيعلن عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالمسابقة خلال فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019.