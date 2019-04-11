رأس الخيمة السابعة ضمن أفضل 24 وجهة سياحية عالمية

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم على هامش فعاليات «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019» في دورته الخامسة عشرة، أن المؤتمر ساهم في إيجاد حراك اقتصادي وتجاري على مختلف القطاعات الصناعية في دولة الإمارات، تماشياً مع جذب الاستثمارات في القطاع الفندقي، بالإضافة لجذب المكاتب الاستشارية والشركات العالمية في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية وقطاع التجزئة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة تحتل المركز السابع ضمن أفضل 24 وجهة سياحية قائمة حول العالم، وذلك وفقاً لأداء مؤشر إيرادات الغرف المتاحة في الفترة ما بين عامي 2016 و2018، نتيجة لتفوق معدلات الإشغال الفندقي في إمارة رأس الخيمة بفارق كثير عن نظيراتها من وجهات الشرق الأوسط، حيث سجلت الوجهة أقوى إقبال خلال الربعين الأول والرابع من كل عام.

وأشار مطر إلى أن المؤتمر في دورة 2018، شهد توقيع 39% من المشاركين لصفقات جديدة في القطاع الفندقي، حيث بلغت قيمة الصفقات والمشاريع التي تم عقدها إبرامها أكثر من 103 ملايين دولار أمريكي بمعدل 5.42 ملايين دولار للصفقة الواحدة، وفيما يتعلق بعلاقات العمل الجديدة، فيما أكثر 31% من المشاركين في الاستطلاع أنهم تبادلوا المعلومات مع أكثر من 20 شخصاً خلال المؤتمر، مما وفر لهم فرصاً مثالية للتواصل وسط المناظر الخلابة في رأس الخيمة.

وأضاف: يستضيف المؤتمر في دورته الجديدة 100 متحدث من مختلف دولة العالم، تحت شعار «مجتمعون على النجاح» وبمشاركة أكثر من 900 مشارك ومختص يمثلون مالكي الفنادق العالمية وشركات التطوير العقاري والتشغيل والاستشاريين، للتباحث واستكشاف التوجهات المبتكرة الجديدة في القطاع السياحي فضلاً عن تقديم تحليلات للسوق وتعزيز العلاقات بين كافة الأطراف المعنية ومساعدتهم على مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية.

وأكد مطر، تواصل هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة العمل لزيادة الطلب على الحجوزات خلال شهور الصيف من خلال إطلاق العديد من العروض والحملات الصيفية بالشراكة مع الفنادق في الإمارة، ما ساهم ذلك بزيادة نسبتها 15% في معدلات الإشغال الصيفي في عام 2018 مقارنة بعام 2017.

وأشار إلى أن رأس الخيمة سجلت 10% نمواً في أعداد زوار الإمارة من الأسواق الدولية خلال عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017، متجاوزة بذلك توقعات منظمة السياحة العالمية لمعدلات نمو السياحة والتي قدرتها بـ 6% عالمياً، و4% إقليمياً،