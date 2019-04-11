«سي إن إن»: دبي حوّلت «البلوك تشين» من النظرية إلى التنفيذ

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن دبي من أكبر داعمي تقنية «البلوك تشين» حول العالم.

وبثت الشبكة تقريراً تلفزيونياً خاصاً عن انتشار تقنية «البلوك تشين» في دبي تحت عنوان «كيف تحول دبي «البلوك تشين» من أداة نظرية إلى حل قابل للتنفيذ»، واستعرض تجارب دبي في تطبيقات «البلوك تشين» واستخدامها بُغيَة تطوير آليات العمل في أروقتها الحكومية وتعزيز التواصل بين الإدارات والمصالح الحكومية، وبينها وبين المتعاملين، وذلك في مختلف المجالات الخدمية من البنوك إلى خدمات الرعاية الصحية، مروراً بخدمات السفر والشحن الجوي، وغيرها من الخدمات والأعمال.

وتضمن التقريرمقابلات جرى إجراؤها على هامش الدورة الأخيرة من «قمة «البلوك تشين» السنوية»، التي استضافتها دبي مطلع الشهر الجاري.