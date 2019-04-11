السعودية تشارك في «سوق السفر العربي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

تساهم المنشآت الترفيهية والسياحية الجديدة في دعم السياحة الداخلية في السعودية مع نموها 8٪ سنوياً حتى 2023 وفقاً لأحدث تقرير صادر عن سوق السفر العربي.وأظهرت بيانات سوق السفر العربي أن 33% من المشاركين والعارضين والزوار مهتمين بإنجاز الأعمال والصفقات التجارية مع المملكة.

ومن المتوقع أن يساهم قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية بنحو 70 مليار دولار (ما يعادل 263.1 مليار ريال ) في إجمالي الناتج المحلي للبلاد عام 2019، وفقاً لبيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة. يتزامن ذلك مع استعدادات العارضين من المملكة للمشاركة الفعالة في معرض سوق السفر العربي الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 28 أبريل إلى 1 مايو 2019.