الاتحاد للطيران تقدّم ليلتين مجانيتين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الاتحاد للطيران المسافرين عبر أبوظبي إلى الاستمتاع بإقامة مجانية في أبوظبي ضمن حملة عروض عالمية فريدة من نوعها تنطلق اليوم.

وتقدّم الاتحاد للطيران «رحلة توقف ومتابعة مجانية» مع إقامة لليلتين في العاصمة أبوظبي لجميع الضيوف الذين يحجزون رحلاتهم من وإلى جميع وجهات الاتحاد عبر أبوظبي. ويمكن لضيوف الاتحاد الاختيار من مجموعة من 15 فندقاً تتضمن فندقي إنتركونتنينتال أبوظبي ودوسيت ثاني أبوظبي الحائزين على تقييم خمس نجوم، إلى جانب كورت يارد باي ماريوت في مركز أبوظبي التجاري العالمي، وكراون بلازا، وراديسون بلو.

ويمكن الاستفادة من هذا العرض عبر الحجز على الموقع الإلكتروني Etihad.com أو عبر أحد وكلاء السفر بين 10 أبريل و15 يونيو 2019، للسفر بين 21 أبريل و15 يوليو 2019.