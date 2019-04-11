«دو» تعزّز شراكتها مع TiE Dubai لدعم الشركات الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة رواد الأعمال «TiE Dubai»، المنظمة الرائدة في دعم رواد الأعمال للسنة الخامسة . ويهدف الجانبان من خلال هذه الشراكة إلى مواصلة تقديم الدعم لمجتمع المشاريع والشركات الناشئة، إلى جانب توفير قيمة أكبر لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي بالاعتماد على المنظومة المتكاملة لمجموعة «رواد أعمال Dubai TiE» من شبكات التواصل والبرامج التثقيفية والتوجيهية.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حلول المؤسسات: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة رواد أعمال TiE Dubai التزامنا المستمر بتقديم مختلف أشكال الدعم لرواد الأعمال والشركات العاملة عبر القطاعات بمختلف أحجامها، ما يسهم في دفع عجلة النمو في الدولة».