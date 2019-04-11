مشاركة قوية للسعودية بمعرض المطارات 2019

المصدر: دبي - البيان

تشهد الدورة التاسعة عشرة من معرض المطارات الذي سيقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 أبريل ولغاية 1 مايو، مشاركة كبيرة لحشد من أبرز اللاعبين في قطاع الطيران في السعودية في إطار تسارع الجهود المستمرة لتطوير مرافق المطارات وبناها التحتية في ظل الخطط الرامية لخصخصة مطارات المملكة الـ27 الموجودة حالياً.

وتأتي في طليعة الشركات المشاركة لجهة ضخامة حجم الجناح الذي تشغله، شركة مطارات الدمام التي تشغّل وتدير مطار الملك فهد الدولي ومرافقه، وتليها الهيئة العامة للطيران المدني الجهة المنظمة لنشاطات الطيران في المملكة. وقد شغلت الشركات السعودية مجتمعة مساحة عرض بلغت 590 متراً مربعاً في هذا المعرض الأضخم في العالم في مجال الأعمال البينية لصناعة المطارات.

وقال دانيال قريشي، مدير مجموعة المعارض في شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض المنظمة لمعرض المطارات: يبقى الطيران محفزاً مهماً للنمو في الاقتصاد السعودي من خلال إنشاء مطارات جديدة وتوسيع المنشآت القائمة، حيث تتواصل الجهود لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للطيران يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتعتبر السعودية ثاني أضخم سوق طيران رئيسية في الشرق الأوسط بعد الإمارات. وتمثل التقنيات الجديدة والناشئة محور اهتمام شركات الطيران السعودية في ظل بدء سلطات المملكة التركيز على خصخصة 23 مطاراً محلياً و4 مطارات دولية كانت استقبلت مجتمعة في 2018 حوالي 100 مليون مسافر و771 ألف رحلة.