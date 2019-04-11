«كوميرسيتي» تطلق عملياتها نهاية 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّع جمال بن مرغوب مدير إدارة المبيعات في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» التي تدير «دبي كوميرسيتي»، كمشروع مشترك مع مجموعة وصل لإدارة الأصول، إطلاق المرحلة الأولى من «كوميرسيتي» التي تقع بالقرب من «فستيفال سيتي» وتعتبر أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، خلال الربع الرابع من 2020.

وأشار مرغوب على هامش «سيملس 2019» إلى أن المعرض يوفّر فرصة مميزة لعرض الخدمات التي تقدمها كوميرسيتي لشركات التجارة الإلكترونية في المنطقة، والتي تقدم كافة خدمات البنية التحتية والتقنية واللوجستية لازدهار شركات التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وأضاف: «تمتد المدينة على مساحة 200 ألف متر مربع تنقسم إلى ثلاثة مجمعات رئيسية هي مجمع الأعمال والمجمع اللوجيستي والمجمع الاجتماعي ضمن 13 بناء و84 مخزناً، ونتوقع أن تكون كوميرسيتي موطناً للابتكار والتكنولوجيا الجديدة والخدمات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة، ونقطة جذب رئيسية لشركات التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى دبي للاستفادة من فرص النمو في سوق التجارة الإلكترونية التي يتوقع أن يصل في الإمارات وحدها إلى 26 مليار دولار خلال العام 2022، حيث ستوفر بيئة مشجعة للنمو والفرص الاستثمارية».