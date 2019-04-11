«الدار» تطلق مشروع «لِيا» بجزيرة ياس

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع «لِيا» الذي يطل على الواجهة البحرية للساحل الشمالي لجزيرة ياس. ويوفر المشروع قطع أراضٍ بمساحات تتراوح من 405 أمتار مربعة وحتى 1800 متر مربع، وهي متاحة لجميع الجنسيات. وستنطلق المبيعات في الفترة من 16 إلى 18 أبريل خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي.

ويضم مشروع «لِيا» 238 قطعة أرضٍ سكنية ذات موقع استراتيجي بالقرب من مشروع ياس ايكرز، ويشمل حدائق ومتنزهات وممرات مطلة على المساحات المائية. وسيتمكن سكان «لِيا» من الاستفادة من جميع المرافق ووسائل الراحة المتوافرة في ياس ايكرز والتي تشمل الحدائق وأحواض السباحة ومناطق الألعاب ومرافق رياضية ومناطق للشواء ومدارس ومساجد وملعب ياس ايكرز للغولف.

ويأتي إطلاق مشروع «لِيا» تبعاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع الريمان والذي تم إطلاقه في شهر يناير من هذا العام وتم بيع جميع الأراضي وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.6 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد الطلب الكبير على الأراضي ذات الأسعار المناسبة لبناء الوحدات السكنية.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: يشهد السوق العقاري ارتفاعاً بالطلب على هذا النوع من المشاريع. ونتطلع إلى إطلاق المبيعات خلال معرض سيتي سكيب.