بلومبرغ: مكاسب كبيرة ونتائج فاقت التوقعات لأسهم إعمار والدار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير نشرته بلومبرغ أمس إن شركة إعمار العقارية وشركة الدار جنتا مكاسب جمة هذا العام، في ضوء تحقيقهما نتائج فاقت التوقعات، وتوزيعات أرباح جذابة للمستثمرين، وهو ما انعكس على أسهمهما.

وقالت سليمة مرابط، المحللة المالية في شركة ألفا مينا لبحوث الأسهم، إن إعمار العقارية والدار «نجحتا في توليد النمو»، لكنها حذرت من أن ظروف الأسواق قد تكون صعبة هذا العام.

وأوضحت أن الحفاظ على وتيرة النمو يتطلب تغذية هذا التوجه بالأخبار الجيدة، والسوق بحاجة إلى استعادة الثقة في القطاع العقاري.

وعلى صعيد متصل، تراجعت أسهم داماك بنسبة 56 % في الأشهر الـ 12 الماضية، وفي فبراير سجلت الشركة أدنى أرباح سنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2013.

لكن رئيس علاقات المستثمرين في الشركة عمرو أبو شعبان، أوضح في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بلومبرغ أن العديد من مشاريعها التطويرية للشركة في دبي قد تم بيعها بالفعل، وهو ما يشير إلى دلائل على استقرار الأوضاع في السوق.