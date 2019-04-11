فرع جديد لـ «بيت الوساطة للأوراق المالية» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت بيت الوساطة للأوراق المالية، إحدى شركات الوساطة المالية، مؤخراً، افتتاح أحدث فروعها في سوق أبوظبي للأوراق المالية برأس الخيمة.

ويأتي الافتتاح، بعد أن سبق للشركة فتح 3 فروع في سوق دبي المالي بدبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية في أبوظبي، وفي الشارقة. وتسعى بيت الوساطة للأوراق المالية، من خلال هذا التوسع الجديد، إلى تحقيق المزيد من الوصول والانتشار، والتركيز على زيادة التفاعل مع العملاء.

وقال عبد الهادي السعدي، العضو المنتدب لشركة بيت الوساطة للأوراق المالية: «يمنحنا هذا التوسع فرصاً أكبر لمزيد من النمو والتنوع في السوق، وتقديم منتجاتنا وخدماتنا إلى مجموعة واسعة من العملاء، عبر فروع تغطي أرجاء الإمارات كافة، فضلاً عن منحنا ميزة تنافسية إضافية. وتستهدف الشركة التوسع في قاعدة عملائها محلياً ودولياً».