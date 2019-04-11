كلية دبي للسياحة تنظّم يوماً مفتوحاً لزيادة الوعي المهني

المصدر: دبي- البيان

تنظّم كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مجموعة من فعاليات اليوم المفتوح خلال الأشهر المقبلة، بهدف نشر الوعي بالتعليم المهني والدورات المتخصّصة، التي تقدّمها الكلية للطلاب المتوقّع انتسابهم إليها.

وسوف تعقد الكلية اليوم المفتوح بتاريخ 22 أبريل 2019 في المبنى الرئيسي لها الكائن في ون سنترال في منطقة مركز دبي التجاري العالمي، علماً بأنه تم تنظيم اليوم المفتوح الأول بتاريخ 23 مارس الماضي، ليتبع ذلك ستة أيام أخرى ستقام أيام السبت طوال أشهر الصيف وفقاً للتواريخ التالية: 27 أبريل، 22 يونيو، 6 و20 يوليو، 3 و24 أغسطس 2019.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «لا شك في أنّ فعاليات اليوم المفتوح التي تنظّمها كلية دبي للسياحة توفّر فرصاً عديدة للطلاب ليطّلعوا أكثر على الدورات المتخصّصّة التي ستقدّم لهم، ونحن نأمل أن تحقق فعاليات اليوم المفتوح أهدافها في تشجيع الطلاب على تقديم طلباتهم للانضمام لنا خلال شهر سبتمبر 2019، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم ومتابعة تحصيلهم العلمي للحصول على مؤهلات تشمل الشهادات والدبلوم، والبكالوريوس التطبيقي».