مؤتمر يبحث دور التكنولوجيا المتطورة في تعزيز السلامة بقطاع النفط والغاز

المصدر: دبي- البيان

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر «الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والغاز» في دبي، ويناقش خلال المؤتمر عدد من المتخصصين المحليين والإقليميين في هذا المجال على مدار يومين عدداً من المواضيع الهامة في هذا المجال، منها مستقبل قطاع النفط والغاز العالمي، دور التكنولوجيا المتطورة مثل تقنية بلوك تشين والواقع المعَزَّز في تعزيز السلامة المهنية، المخاطر السيبرانية في قطاع النفط والغاز بالشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور محمد عارف الخبير في مجال الصحة والسلامة المهنية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال عرض تقديمي، أن السلامة المهنية في أماكن العمل تعتمد على سلوكيات الأشخاص والأنظمة التي تطبقها الشركات في هذا المجال، حيث إن معظم الحوادث قد تكون بسبب خطأ بشري ناتج عن عيوب الحواجز الواقية، سواء في تصميمها أو تصنيعها أو تشغيلها أو صيانتها، لذا تبذل الشركات جهوداً كبيرة للتميز في أداء السلامة من خلال تصميم بيئة عمل أكثر أمناً وتعزيز الإجراءات المتبعة.

وأشار محمد أمين عبد الله مدير الصحة والسلامة المهنية والبيئة في مجموعة بتروناس، إلى أن تحقيق السلامة المهنية في أماكن العمل يزيد من مستوى إنتاجية وكفاءة الموظفين ويعزز التزامهم تجاه عملهم بالشركات.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتخصصين في هذا المجال منهم المهندسة فاطمة الكاظم مسؤولة قسم البيئة والصحة السلامة المهنية بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومحمد الجاوي مدير أول إدارة البيئة والنفايات في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وبروس بصربيا رئيس قسم الأمن والسلامة المهنيّة والبيئة في شركة «دانة غاز»، وهاري كومار مدير المجموعة للصحة والسلامة والبيئة «إينوك»، وصالح علي البلوشي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية في مجموعة تيكوم».