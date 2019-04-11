إنتاج «دانة غاز» يرتفع 6 % خلال الربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز» أمس عن ارتفاع معدل إنتاجها خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6% ليصل إلى 68,700 برميل نفط مكافئ يومياً مقارنةً بـ 65,000 برميل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد جاء الارتفاع في معدل إنتاج «دانة غاز» بصورة رئيسية بفضل عملياتها في إقليم كردستان العراق، التي حققت قفزة كبيرة في معدل إنتاج الربع الأول من عام 2019 ليصل إلى 32,750 برميل نفط مكافئ يومياً ارتفاعاً من 26,300 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة للإنتاج الإضافي الذي تحقق عقب إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الناجح، الذي تم الانتهاء منه في شهر أكتوبر من عام 2018.

وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «أظهر مشروعا النمو الرئيسان اللذان انتهت دانة غاز منهما خلال العام 2018، وهما مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق وأعمال حفر وتطوير بئر «بلسم 8» في مصر، قدرتها على تحقيق قيمة تراكمية ملموسة على صعيد عملياتها التشغيلية وأدائها المالي».