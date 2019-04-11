«إمباور» تزود 260 مبنى بخدماتها في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن العدد الكلي للمباني الذي سيتم تزويدها بأنظمة تبريد المناطق سيصل إلى 260 مبنى عند استكمال الإنشاءات في المشروع، وبذلك تكون «إمباور» قد استكملت توفير خدمات تبريد المناطق لـ 62% من منطقة الخليج التجاري حتى نهاية 2018.

ومن المتوقع استكمال العمل في مشروع الخليج التجاري خلال الـ 4 سنوات المقبلة، حيث تشهد المنطقة نمواً عمرانياً هائلاً، وبذلك سيصبح مشروع منطقة الخليج التجاري أكبر مشروع تبريد مناطق في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350,000 طن تبريد من ست محطات تبريد.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تواصل «إمباور» جهودها المتميّزة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قاعدة متعامليها البالغ عددهم نحو 100 ألف متعامل موزعين على مناطق مختلفة من إمارة دبي، لكن يظل مشروع منطقة الخليج التجاري الأكبر على الإطلاق للمؤسسة وفي العالم أجمع، سواء من حيث عدد المباني بالمنطقة المزودة بخدمات التبريد، والتي ستصل إلى 260 مبنى، وهو عدد ضخم، أو بالنظر إلى حجم القدرة الإنتاجية للمشروع كله».