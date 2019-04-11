15 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 2021

المصدر: بنما ـ البيان

توقع محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، لنحو 15 مليار دولار سنوياً بحلول 2021، مع تطبيق قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف الشحي في تصريحات للصحافيين، أن القطاعات التي ستفتح للاستثمار الأجنبي بنسبة 100 %، ستكون متاحة، وسيتم الإعلان عنها خلال فترة وجيزة، ومن المقرر فتح عدة قطاعات أمام الاستثمار، منها الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والفضاء والموارد المائية، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد، سيفتح المجال بشكل أكبر أمام الشركات للقدوم إلى الإمارات، وضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات مختلفة.

وتوقع الشحي أن تقوم الكثير من دول أمريكا اللاتينية، بزيارات مختلفة للإمارات، للاستفادة من تجاربها الناجحة وتطبيقها في بلادهم، لا سيما بعد زيارة الرئيس البنمي إلى دبي خلال مشاركته في نسخة العام الماضي من المنتدى العالمي لدول أمريكا اللاتينية، إذ قام بنقل تجربة الإمارات في عدد من القطاعات والقوانين لتطبيقها في بنما.

وأعرب الشحي عن استعداد الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات، لمشاركة هذه الدول تجاربنا الناجحة لتطوير اقتصاداتها.