أمريكا اللاتينية تتطلع لزيادة التجارة مع الإمارات

المصدر: بنما ـ البيان

قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، إن دول أمريكا اللاتينية ترغب في زيادة الحركة التجارية مع الإمارات، سواء من ناحية الطيران أو النقل البحري، إذ تنظر إلى الإمارات باعتبارها مركزاً ومنصة للتواصل مع باقي أسواق المنطقة.

وأضاف الغرير: يتطلع مسؤولو دول أمريكا اللاتينية إلى أن تكون دبي حلقة الوصل بالنسبة لهم في أسواق جديدة بالمنطقة وتحديدا السوق الأفريقي وشبه القارة الهندية.

وتابع: نأمل أن تدرس «طيران الإمارات» إضافة خطوط جديدة في المنطقة اللاتينية، وهناك دراسات من الممكن أن تساعد على تقييم هذه البلدان وفرص التوسع فيها، منوها إلى أنه بعد فتح خطوط طيران مباشر للبرازيل والأرجنتين كان هناك زيادة كبيرة في حجم التجارة البينية مع هذه الدول، إضافة إلى زيادة حجم المشاركة في المعارض الدولية في دبي.

وأشار الغرير إلى أن دور غرفة دبي يتمثل في تقريب الأسواق البعيدة أمام المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار فيها، عبر المعلومات والتقارير التي من شأنها أن تعطي صورة عن أبرز القطاعات وتعريف مجتمع الأعمال بها وبأهمية الاستثمار فيه.