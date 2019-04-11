«جيه إل إل» تتوقع تحفيز الطلب بسوق العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أمس، تقريرها الجديد تحت عنوان «نظرة عامة على سوق العقارات في دبي» في الربع الأول لعام 2019.

ويشير التقرير إلى أن إصدار الحكومة لمجموعة متنوعة من اللوائح الرامية لتحفيز الطلب، واقتران ذلك بمساعي القطاع الخاص إلى تنويع منتجاته عن طريق تبني التقنيات الحديثة من المتوقع يعزز نشاط سوق العقارات في الإمارة. وقد شهد الربع الأول من العام إعادة البدء في العديد من المشروعات التجارية، إذ يسعى المطورون إلى إنجاز مشروعاتهم قبل انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020.

وفي ظل وفرة الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، لا يزال الملاك يقدمون الحوافز للحفاظ على المستأجرين الحاليين، وهو اتجاه يتوقع التقرير استمراره خلال 12 شهراً القادمة. وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية، شهد الربع الأول من العام إنجاز حوالي 9800 وحدة، وهو أكبر عدد من الوحدات يتم تسليمه في ربع واحد خلال السنوات الماضية.

وقال كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث، في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «السمة العامة لسوق دبي العقاري في الوقت الراهن بأنه يزداد نضجاً ولا يقتصر على الاتجاهات المرتبطة بدورات الاقتصاد، حيث إن هناك توجهاً متنامياً من الشركات والمؤسسات للتوصل إلى الطرق والأساليب المبتكرة».