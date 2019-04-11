«المشرق» ينضم إلى برنامج «ستارت آب بوت كامب»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك المشرق عن انضمامه إلى برنامج شبكة «ستارت آب بوت كامب» لتسريع أعمال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في دبي، وهو برنامج مصمم لتحديد ودعم أفضل الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا المالية. وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيعمل البرنامج على تسريع أعمال 40 شركة ناشئة يتم اختيارها من بين ما يزيد على ألف شركة تكنولوجيا مالية واعدة حول العالم.

ويهدف البرنامج إلى بناء جيل جديد من الشركات التي تقدم خدمات ومنتجات متميزة وحلولًا مبتكرة للأعمال في عالم التكنولوجيا المالية.

وكانت شبكة «ستارت آب بوت كامب» قد أطلقت برنامج تسريع أعمال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في دبي خلال شهر أكتوبر 2018، ليدخل حيّز التنفيذ في فبراير 2019 مع استقبال عشر فرق من سبع دول، من بينها ثلاث شركات ناشئة من دولة الإمارات. وتعمل دفعة العام 2019 على تطوير منتجات جديدة في مجال المدفوعات الرقمية، والإدماج المالي، والإقراض الجماعي، وتحليل المخاطر، والتعليم المالي.

قال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك المشرق: «يكمن الابتكار في صميم كل ما نقوم به. ونحن حاليًا نخوض رحلة التحول الرقمي الخاصة بنا ونرحب بفرصة الاستثمار في مبادرة من شأنها أن تقدم مزايا لا حصر لها لأعمالنا وعملائنا».