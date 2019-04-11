«ميرجر ماركت»: صفقات الاندماج في المنطقة بأعلى مستوى

المصدر: دبي- البيان

أصدرت «ميرجر ماركت»، شركة توفير بيانات ومعلومات صفقات الاندماج والاستحواذ، بحثاً جديداً يظهر أن عمليات الاندماج والاستحواذ، التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشهور الأولى من عام 2019 قد تجاوزت بالفعل جميع المجاميع السنوية، وذلك بعد تأكيد صفقة الاندماج الكبيرة بين شركتي أرامكو السعودية وسابك بقيمة وصلت إلى 70.4 مليار دولار، فيما يعد أكبر صفقة اندماج وشراء على مستوى العالم حتى الآن هذا العام. وتم الإعلان عن هذه البيانات خلال منتدى الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019، الذي استضافته ميرجر ماركت في دبي أمس.

وكانت الصفقات البارزة، والتي تشمل صفقة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، هي مفتاح هذه الزيادة، بما في ذلك بيع خطوط أنابيب نفط أدنوك إلى شركة كي كي آر وبلاك روك مقابل 4 مليارات دولار، ما يمثل أكبر عملية تصفية للشركة في سجلات ميرجر ماركت.

وشهدت المنطقة أيضاً صفقة بقيمة 4 مليارات دولار بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني الإماراتيين. وتمثل هذه الخطوة ثاني عملية اندماج للخدمات المصرفية المحلية في غضون بضعة أشهر، في أعقاب الاندماج بين البنك السعودي البريطاني وبنك الأول في أكتوبر الماضي مقابل 4.7 مليارات دولار.