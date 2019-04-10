طيران الإمارات تكمل وضع ملصقات "إكسبو 2020 دبي" على 40 طائرة

المصدر: البيان الالكتروني

أنهت طيران الإمارات تثبيت ملصق "إكسبو 2020 دبي" على 40 طائرة، وذلك مع خروج طائرة A380 اليوم من المركز الهندسي تحمل الملصق البرتقالي، الذي يرمز للفرص ضمن مواضيع المعرض الثلاثة.

وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب في عام 2017 عن ملصق ضخم لمعرض إكسبو 2020 دبي على إحدى طائراتها البوينج 777-300ER باللون الأزرق، الذي يرمز لموضوع "التنقل". ومنذ ذلك الحين، زارت الطائرات التي تحمل ملصقات إكسبو 134 مدينة ضمن شبكة خطوط الناقلة العالمية وقطعت 66 مليون كيلومتر خلال أكثر من 15 ألف رحلة.

ومن المقرر أن يقام معرض إكسبو 2020 دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

شعار "إكسبو 2020 دبي" يزور 134 مدينة حول العالم على متن طائرات #طيران_الإمارات للترويج للحدث العالمي الذي سيقام خلال الفترة ما بين اكتوبر 2020 وأبريل 2021 https://t.co/bLRoz5X6rM@emirates@expo2020dubai#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IkSs3JXkfI — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) April 10, 2019

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تزامناً مع بدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو 2020 في دبي، فإننا نسخّر قوة شبكة طيران الإمارات لنشر الوعي وجذب انتباه العالم حول مواضيع هذا الحدث العالمي من خلال ملصقات تجسد مواضيع المعرض الثلاثة: الفرص والاستدامة والتنقل. وسوف تلعب طيران الإمارات دوراً محورياً في إتاحة المجال أمام الزوار لاختبار الحدث العالمي، حيث توفر رحلات مباشرة بين دبي والكثير من الوجهات المشاركة في المعرض، ونتوقع أن 70% من الـ25 مليون زائر المستهدفين سوف يصلون إلى دبي عن طريق الجو".

ومن جهتها، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "تنطلق فعاليات إكسبو 2020 بعد أقل من عام ونصف العام. وسوف يجذب هذا الحدث ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ويسرنا أن تنشر طيران الإمارات، الشريك الرسمي الأول للمعرض، رسالتنا عبر شبكة خطوطها العالمية".

وأضافت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي قائلة: "لا تنشر طيران الإمارات ألوان ومواضيع المعرض الثلاثة فقط، وإنما تساهم أيضاً في إيصال رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة حول أهمية التعاون الدولي ومدى مساهمته في مستقبل أفضل. ويعد إكسبو 2020 خير دليل على ذلك إذ يجمع 190 دولة وملايين الزوار هنا في دبي".

واستوحيت ملصقات إكسبو 2020 من شعار المعرض وهو خاتم ذهبي أثري تم العثور في دبي وعمره 4000 عام. ويتكون الملصق على الطائرات من دوائر وحلقات تحيط بخاتم بثلاثة ألوان مختلفة حسب مواضيع إكسبو الثلاثة: البرتقالي الذي يرمز للفرص والأخضر للاستدامة والأزرق للتنقل. وسوف تبقى الملصقات على الطائرات الـ40 حتى أبريل (نيسان) 2021.

ويعد هذا المشروع واحداً من أضخم المهمات التي نفذها مركز المظهر الخارجي التابع لطيران الإمارات، حيث استغرق وضع الملصقات على 20 طائرة A380 و20 طائرة بوينج 777 15 ألف ساعة عمل على مدى 14 شهراً. كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها وضع ملصقات بهذا الحجم على الهياكل الخارجية لطائرات A380 وبوينج 777، وعلى أغلفة محركاتها.

وبصفتها الناقل الجوي الرسمي بفئة "شريك رسمي أول" لإكسبو 2020، ستلعب طيران الإمارات دوراً رئيساً في دعم المعرض لجذب الزوار، ليس فقط لحضور الحدث وإنما أيضاً لاستكشاف دبي كوجهة حيوية للسفر والتجارة والابتكار. وتخدم الناقلة 67 دولة مشاركة في معرض إكسبو 2020 برحلات مباشرة، و13 دولة أخرى من خلال شراكتها مع فلاي دبي. وسوف تستمر طيران الإمارات في تطوير عملياتها التجارية وعمليات الشحن إلى دبي قبيل انطلاق المعرض. وتشغل الناقلة أسطولاً حديثاً مكوناً من 270 طائرة، وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها التي تغطي اليوم أكثر من 150 وجهة في 86 دولة.

وتساهم رحلات طيران الإمارات، التي تزيد على 1700 رحلة أسبوعياً انطلاقاً من دبي، في تسهيل نمو حركة التجارة والسياحة والاتصال، كما تدعم خلق مزيد من فرص العمل وتحفز جلب الاستثمارات الخارجية. ووفقًا لبيانات "أكسفورد إيكونوميكس"، فإن دبي توفر رحلات مباشرة إلى 149 مدينة يزيد عدد سكان كل منها على مليون شخص، وتخدم أسواقاً تصديرية لأكثر من 916 مليون نسمة، أو 13% من إجمالي سكان العالم. وتوفر هذه الرحلات للمسافرين فرصة زيارة إكسبو 2020 والمشاركة فيه، كما ستسهل الإمارات للشحن الجوي نقل شحنات المصدرين المشاركين في المعرض.

وتواصل طيران الإمارات تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في أسطول حديث من الطائرات واستخدام تقنيات ذكية تحسن من كفاءة استهلاك الوقود. وتشغل الناقلة أسطولاً مكوناً بالكامل من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777، حيث لا يزيد متوسط أعمار الطائرات على 5.3 سنوات أي أقل بكثير من المعدل العالمي. وتشمل الفوائد البيئية الناجمة عن تشغيل أسطول حديث من الطائرات عريضة الهيكل ضجيجا وانبعاثات أقل من المحركات، ما يساهم بالتالي في تخفيض انبعاثات الكربون. وستعرض طيران الإمارات خلال معرض إكسبو 2020 ابتكارات وتقنيات حديثة في مجال الطيران التجاري تساهم في تحقيق الاستدامة. وتحفز الناقلة، بالإضافة إلى عملياتها الخاصة، مفهوم السياحة المسؤولة من خلال دعمها أبرز مبادرات الحفاظ على البيئة مثل محمية دبي الصحراوية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووادي وولغان Wolgan Valley في منطقة الجبال الزرقاء بأستراليا وجهود جمعية "متحدون من أجل الحياة البرية" United for Wildlife لمكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

وبالإضافة إلى ملصقات إكسبو 2020 على طائراتها، تروج طيران الإمارات للحدث العالمي عبر نظامها للترفيه الجوي ice، من خلال فيديوهات ومقابلات مسجلة، فضلاً عن قناة تلفزيونية مخصصة للمعرض، ما يساهم في إعطاء المسافرين نظرة شاملة على الحدث. وطرحت الناقلة أيضاً في متاجرها الرسمية بدبي إصدارات محدودة من نماذج طائرات أسطولها بملصقات إكسبو 2020 دبي. وصممت النماذج بأشكال وألوان مختلفة.