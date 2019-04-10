حاكم رأس الخيمة يفتتح المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، فعاليات «المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2019» الذي يقام تحت رعاية سموه، خلال الفترة من 9 وحتى 11 أبريل الجاري، تحت شعار «التوافق من أجل النجاح» بمشاركة أكثر من 900 مشارك ومختص يمثلون مالكي الفنادق العالمية وشركات التطوير العقاري والتشغيل والاستشاريين، وذلك في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، وهيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والمهدس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لجزيرة المرجان، وأحمد الطنيجي مدير دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، ومدراء الدوائر برأس الخيمة.

وأوضح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اشتهرت رأس الخيمة كوجهة سياحية صيفية من مختلف مناطق دولة الإمارات لقضاء الصيف، وحتى ذلك الحين كنا مقصداً سياحياً، ورغم أننا في ذلك الوقت لم نطلق عليها ذلك، حتى حدث تغير سريع وتقدم في فترة قصيرة من الزمن، مع تحسن كبير في التعليم والصحة ومستوى المعيشة في رأس الخيمة وفي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، لا يزال لدينا طموحات جريئة للمستقبل، سجل قطاع السياحة في رأس الخيمة ، نمواً هائلاً ، حيث تضاعف عدد السياح بمعدل ثلاث مرات تقريبًا في الأعوام السبعة الماضية ، من 399 الف سائح في عام 2011 إلى أكثر من مليون شخص في عام 2018.

وسجل متوسط ​​معدلات إشغال الغرف أعلى من 70٪ خلال العامين الماضيين. وفي نفس الإطار الزمني ، فإن إيرادات الغرفة المتوافرة لدينا البالغة 119 دولارًا أمريكيًا تجعلنا أيضًا من بين أفضل الأسواق في دراسة حديثة لـ 24 وجهة ترفيهية عالمية.