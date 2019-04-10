«كوريير إنترناشيونال»: دبي تجعل كل شيء ممكناً

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

وصفت صحيفة «كوريير إنترناشيونال» الأسبوعية الفرنسية دبي بأنها تجعل كل شيء ممكناً للوافدين. ونشرت الصحيفة، في أحدث أعدادها، مقالاً عن دبي وجاذبيتها للوافدين من أنحاء العالم كافة، حيث تتيح لهم فرصاً رائعة للعمل، وتطوير القدرات الذاتية والارتقاء المهني.

وجاء المقال تحت عنوان «شهادة: للوافدين، دبي المكان الذي يجعل كل شيء ممكناً». وسرد كاتب المقال تجارب لأشخاص يعرفهم جاؤوا إلى دبي بحثاً عن العمل، واستطاعوا أن يحققوا نجاحاً مهنياً بارعاً، بعد أن ساعدتهم دبي على شق طريقهم، بما أتاحته لهم من فرص للعمل واكتساب المهارات العملية المفيدة.

ووصف كاتب المقال دبي بأنها مدينة عالمية، ويخضع كل شيء فيها لتنظيم بالغ الدقة. وأضاف أن سكان دبي أشخاص رائعون، وكل منهم لديه خطط مهنية طموحة، ويسعى إلى جني أموال وفيرة من عمله بالإمارة. كما أعرب كاتب المقال عن حبه الشخصي لهذه المدينة التي لا تكاد تتوقف فيها حركة البناء والتشييد.