المنتدى الاقتصادي العالمي يسلّط الضوء على تجارب الإمارات في الطاقة النظيفة

المصدر: ■ دبي ـ سيد صالح

سلّط المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على تجارب الإمارات وجهودها الرائدة في مجال توفير الطاقة النظيفة.

وبثّ المنتدى أمس على موقعه الشبكي تقريراً تلفزيونياً عن تجارب الإمارات في هذا المجال. واستعرض بالصور المزارع الشمسية التي تبنيها الإمارات حالياً، وذكر أنها الأكبر من نوعها عالمياً.

ثم تطرق التقرير إلى أكبر محطة بطاريات لتخزين الطاقة في العالم، التي يجري حالياً إنشاؤها في أبوظبي. وأفاد أن هذه المحطة أكبر في الحجم خمسة أضعاف من المحطة التي أنشأتها شركة «تسلا» الشهيرة لإنتاج السيارات الكهربائية في أستراليا.

وأضاف التقرير أن الإمارات وضعت نصب عينيها أهدافاً وصفها بأنها الأكثر طموحاً في المنطقة فيما يتعلق بالطاقة الخضراء، وهي إنتاج 60% من الكهرباء التي تستهلكها من مصادر غير كربونية بحلول عام 2050، رفع حجم إنفاقها على الطاقة المتجددة إلى 160 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تسعى الإمارات إلى تحقيقها بحلول عام 2021، ومنها تحسين جودة هوائها، وخفض العجز في المياه الصالحة للشرب، ومعالجة المزيد من النفايات والمخلفات. وأكد التقرير في ختامه أن الإمارات تسعى إلى تحقيق التوازن بين تقدمها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.