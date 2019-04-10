مينت الشرق الأوسط تطلق منتجين في سيملس 2019

المصدر: دبي- البيان

تطرح مينت الشرق الأوسط مزود حلول الدفع الإلكتروني المتكامل، والشركة المتخصصة في مجال توفير خدمة البطاقات المصرفية في الإمارات، خدمتين جديدتين على هامش مشاركتها في معرض سيملس الشرق الأوسط 2019 للمدفوعات وهما بطاقة سفر متعددة العملات، وجهاز إلكتروني يسهل على المصارف توفير خدماتها من فتح حساب، طلب إحدى البطاقات، أو التقدم بطلب تمويل وذلك بشكل سلس وسريع.

وقال عبد الرزاق العبد الله رئيس مجلس إدارة مينت الشرق الأوسط: يسرنا أن نطرح لشركائنا بالإمارات بطاقة سفر متعددة العُملات وجهاز إلكتروني لخدمة المؤسسات المالية ليساعدها على توفير مختلف خدماتها للعملاء ومنها فتح حسابات مصرفية، طلب بطاقات وغيرها بكل سهولة ويسر.

ندرك جيداً أن قطاع المدفوعات يتطور سريعاً مدفوعاً بالتقنية وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وفي ذات الوقت الحفاظ مستويات الأمان والسرية.

وتفصيلاً فإننا بطاقة السفر التي نطرحها للعملاء بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني سيوفران للمسافر قدراً كبيراً من الأمان والطمأنينة خاصة في حالات عدم وجود شركات صرافة في المنطقة التي يتواجد بها أو إنفاقه لكل الأموال النقدية.

كما قدمنا أيضاً خدمة أخرى لشركائنا من المؤسسات المالية كالبنوك وهي جهاز إلكتروني (Assisted KYC) لمساعدتهم لدى فتح حسابات العملاء وأي طلبات أخرى بسرعة، علماً بأن الجهاز معتمد من المصرف المركزي بالإمارات.