أبوظبي تُحفّز رؤوس الأموال الأجنبية على الاستثمار محلياً

المصدر: دبي – البيان

أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، حرص واهتمام حكومة إمارة أبوظبي على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي بالإمارة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال سيف الهاجري بمناسبة مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة في ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2019 إن هذه المشاركة تعد فرصة لاستقبال المستثمرين من الشركات والمؤسسات الأجنبية ووفود الدول الرسمية لتزويدهم بالبيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية في أبوظبي، ولجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها إمارة أبوظبي.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، في تصريح له خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM 2019، إن مشاركة أبوظبي في الملتقى تعكس توجهات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

واجتمع راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة بالإنابة، في الجناح الروسي المشارك في الملتقى مع سيرجي جيريمين وزير التنمية الاقتصادية في حكومة روسيا الاتحادية، حيث بحث الجانبان الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تتميز بها أبوظبي وموسكو.