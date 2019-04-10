994.6 مليار دولار سوق تقنيات معلومات المدن الذكية عالمياً 2023

المصدر: دبي - البيان

يتوقع أن يصل السوق العالمي للمعلومات والاتصالات للمدن الذكية 994.6 مليار دولار بحلول 2023 مقابل 476.7 مليار دولار في عام 2018. جاء هذا بالتزامن مع معرض مدن المستقبل المنعقد حتى العاشر من أبريل الجاري في دبي. ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «تأصيل العولمة عبر التحول الرقمي».

ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها في هذه الدورة هي التقنيات الجغرافية والجيل الخامس إضافة إلى الواقع الافتراضي والواقع المعزز اللذين يلعبان دوراً مهماً في نمو المدن الذكية ويعتبران العمود الفقري لمشاريع المدن الذكية.

ومن أهم المشاركين في المعرض هذا العام جرين موبيليتي، وهي شركة توفر الحلول الخاصة بالمدن الذكية حالياً. ويمنح التطبيق لمستخدميه عرضاً للسيارات في الوقت الحقيقي وتحديد موقعها بالتحديد. إلى جانب ذلك جذبت حلول شركة «اومنيفلو» انتباه الجمهور في المعرض، حيث توفر الشركة منصة طاقة ذكية لتطبيقات إنترنت الأشياء، التي تتحكم فيها الريح والطاقة بتخزين البطارية.

وقال ممثل أومنيفلو «إننا في الشرق الأوسط لأول مرة، رغم أننا متواجدون في أكثر من 22 دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وأورويا. وإن سوق الشرق الأوسط وخاصة دولة الإمارات، تشهد انفتاحاً كبيراً على التقنيات الحديثة، ولديها الاستعداد للخوض في التجربة وأصبحت ذكية جداً، ونتطلع إلى أن نجد شريكاً مناسباً. وقد تلقينا استجابة كبيرة وإننا على ثقة بأن هذا المعرض يمثل منصة استراتيجية لإنهاء الصفقة».

وشدد المشاركون في المعرض على أهمية توفير منصة دائمة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين للالتقاء والحوار والتفاعل وأهمية الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار والتي من شأنها تحسين التواصل وتعزيز النمو المستدام وتحسين جودة حياة الناس وبناء مجتمعات حضرية مستدامة ونابضة بالحياة في جميع أنحاء العالم.

ووفرت الدورة الحالية من معرض مدن المستقبل التي تختتم فعالياتها اليوم منصة عالمية للمستثمرين والقادة وواضعي السياسات ورجال الأعمال، وذلك بهدف تبادل الأفكار والخبرات حول الحلول الحديثة التي ستساعد في معالجة قضية التغيرات المناخية من خلال تطوير المدن الذكية.