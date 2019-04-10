«اتصالات» و«أوبو» تجريان أول اختبار لهواتف الجيل الخامس في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أوبو» للهواتف الذكية، التعاون مع «اتصالات» لاختبار مدى توافقية هواتف أوبو الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس مع شبكة اتصالات المخصصة لهذا الجيل، وذلك بهدف ضمان وصول تجربة المستخدم إلى مستوى الاستخدام التجاري.

ويعد هذا أول اختبار من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بين مزود لخدمات الاتصالات وعلامة للهواتف الذكية. جاء الإعلان خلال مشاركة شركة أوبو في «قمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجيل الخامس 2019» التي اختتمت فعالياتها، أمس، بدبي.

وخلال نسخة القمة لهذا العام، استعرض زهانج زهي خبير تقنية الجيل الخامس في شركة أوبو رؤية الشركة فيما يتعلق بالجيل الخامس. كما ألقى كلمة رئيسية، وانضم إلى جلسة حوار شارك فيها ممثلون عن «اتصالات» وهيئة تنظيم الاتصالات.

وقال أندي شي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «في حين تتسم البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس بأهمية محورية لمستقبل يتمتع بأعلى مستويات الاتصال والترابط، إلا أن أهمية إمكانات هذه الشبكات -التي تمتاز بقوّة فائقة- تتجلى عند تمكن الجميع من الاستفادة منها في حياتهم اليومية. لذلك فإن الانتقال نحو شبكات الجيل الخامس هو أمر في غاية الأهمية في قطاع أعمالنا».

وأضاف شي: «سيشهد هذا العام أول طرح لشبكات الجيل الخامس على المستوى التجاري، وستتبوّأ سريعاً مكانة رائدة بفضل إمكاناتها المتميزة التي ستحدث نقلة نوعية في قطاع الهواتف الذكية. وانطلاقاً من تركيزنا المتواصل على تجربة المستخدم، ندرك تماماً أن عملاء اليوم يتوقعون من هواتفهم الذكية أن تكون قادرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس لتمكنهم من التمتع بتجربة رقمية غامرة ومتكاملة».

من جانبه، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة «اتصالات»: «يسعدنا في اتصالات التعاون مع أوبو لاختبار توافقية هواتفها الذكية المدعمة بتقنية الجيل الخامس مع شبكتنا المخصصة للجيل الخامس، وذلك لضمان الوصول بتجربة المستخدم إلى مستوى الاستخدام التجاري.

ويأتي ذلك في إطار التزامنا بإبرام الشراكات مع أبرز صناع الهواتف الذكية ورواد التكنولوجيا في العالم، وتمكين عملائنا من التمتع بأعلى مستويات الأداء وبشبكتنا للجيل الخامس التي تمتاز بسرعات فائقة وخدمات عالية الاستجابة».

استثمارات

وأضاف الخولي: «أثمرت استراتيجية إدارتنا في التركيز على الابتكار الرقمي، ودفع عجلة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات عن استثمارات متميزة في أحدث الحلول التقنية الفائقة في شبكتنا. وعبر الاستثمارات المتواصلة في تقنيات شبكتنا ومستوى الابتكار فيها، تتمتع اتصالات اليوم بالقدرة على تمكين الاتصال بتقنية الجيل الخامس لكافة الأجهزة الثابتة والمتحركة المتوقع إطلاقها خلال النصف الأول من العام الجاري».

يذكر أنه تم تصنيف شركة أوبو بين أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية في العالم، وفي يناير الماضي، افتتحت المركز الإقليمي الثاني في الإمارات لتشكل بذلك دبي مركزاً جديداً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.