الدورة الأولى من مهرجان دبي للمفروشات تنطلق 18 الجاري

المصدر: دبي- البيان

سيكون سكان دبي وزوّارها على موعد مع مهرجان جديد يحتفي بأفضل ما تقدمه الإمارة من مفروشات وأدوات وتجهيزات منزلية، حيث تشهد المدينة انطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للمفروشات»، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 18 أبريل حتى 1 مايو.

ويرسخ المهرجان مكانة دبي مركزاً إقليمياً للتجهيزات والمفروشات المنزلية في الشرق الأوسط، ويشمل تقديم عروض ترويجية عديدة مغرية وأنشطة ترفيهية، إلى جانب فرصة الفوز بشقة. وينطلق المهرجان بعرض رائع للألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي مول الساعة 8:30 مساء الخميس 18 أبريل.

وتشارك شركة دانوب كشريك استراتيجي فيما تقدم مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية تقدّم الكثير من أفكار التصميم الداخلي الملهمة وأفضل العروض الترويجية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المشوّقة في مراكز التسوّق، مع توفر الفرصة لاقتناء تجهيزات ومفروشات منزلية.

ويوفر المهرجان الفرصة لحضور سلسلة من ورش العمل والجلسات التدريبية المميزة التي يقدمها خبراء في التصميم لمساعدتهم في إضفاء لمسة رائعة على التصاميم الداخلية لمنازلهم وإبداع أجمل قطع الزينة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تفخر دبي بتاريخها الحافل في استضافة المهرجانات المهمة التي تجتذب الزوّار من جميع أنحاء العالم، مثل مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي، ونحن الآن نفخر بالإعلان عن الدورة الأولى من مهرجان دبي للمفروشات.

لقد شهدنا نمواً ملحوظاً في قطاع التجهيزات والمفروشات المنزلية في دبي، ونحن على أتم الاستعداد للعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في قطاع التجزئة لتسليط الضوء على هذا القطاع المزدهر ومنح المستهلكين فرصة الاستفادة من مجموعة من العروض الترويجية المذهلة والفعاليات الرائعة. وتتضمن الفعاليات»مفاجآت يوم الجمعة«وعروض الألعاب النارية وغيرها من الأنشطة.

عروض

هناك عروض ترويجية فيها يشارك فيها العديد من متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية وتقدم تنزيلات بين 25 - 75 % على مختلف التجهيزات والمفروشات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملحقات والزينة.

وستقام عروض مفاجآت يوم الجمعة يومي 19 أبريل و26 أبريل، حيث سيحصل المتسوقون على أفضل العروض لمنتجات حصرية في موقع تسوّق ومتجر ووقت محدد كل أسبوع. وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه العروض المنتظرة قبل 24 ساعة فقط من موعدها.

وسيقوم عدد من العلامات التجارية الشهيرة في مجال التجهيزات والمفروشات المنزلية بإطلاق مجموعات جديدة خاصة بالمهرجان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فرص الفوز

وستتاح فرصة خاصة للمتسوقين للفوز بشقة استوديو مفروشة في مشروع ستارز من دانوب. ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب عند إنفاق 500 درهم في أي من متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية المشاركة.

ويكافئ دبي مول المتسوقين بأميال سكاي واردز مضاعفة على جميع المشتريات التي تزيد قيمتها على 100 درهم من متاجر التجهيزات والمفروشات المنزلية والإلكترونيات المشاركة. كما سيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 25,000 درهم على إقامة لمدة ليلة لشخصين في فندق العنوان في دبي. وتستمر هذه العروض حتى 30 أبريل.

وسيمنح ابن بطوطة مول 3 عملاء فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 30,000 درهم على شكل قسائم هدايا لمتجر»هومز آر أص" عند إنفاق 250 درهماً في أي متجر للتجهيزات المنزلية المتواجدة في المول وسيارة MG6، وسيدخل المتسوّقون الذين ينفقون 20,000 درهم في متاجر إنتيريرز خلال فترة المهرجان في سحبٍ على جوائز كبرى، بما في ذلك تجهيز غرفة نوم كاملة.

كما سيقدّم المتجر تنزيلات من 30 إلى 50% على منتجات مختارة.